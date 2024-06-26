مشاهد لإطلاق صاروخ يمني فرط صوتي على سفينة إسرائيلية

العالم- اليمن

ووزع الإعلام الحربي يوزع مشاهد لإطلاق صاروخ "حاطم2" فرط صوتي محلي الصنع على السفينة الإسرائيلية "MSC SARAH V " في البحر العربي، أمس الثلاثاء.

وأوضح متحدث القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، أن صاروخ "حاطم2" يمتلك تكنولوجيا متقدمة ودقيق الإصابة ويصل إلى مديات بعيدة.

وسبق أن نفذت القوات اليمنية عدة عمليات استهدف عمق فلسطين المحتلة واستخدمت فيها صواريخ فرط صوتية، وهي نوع من الصواريخ القادرة على السفر بسرعات تفوق خمسة أضعاف سرعة الصوت (ماخ 5) أو أكثر.

وهذه الصواريخ تتميز بسرعتها الهائلة وقدرتها على المناورة، مما يجعلها صعبة الاعتراض باستخدام الأنظمة الدفاعية التقليدية، ويأتي ذلك في ظل استمرار القوات اليمنية في تطوير وابتكار أسلحة نوعية جديدة، تستخدم نصرة لغزة وفي الرد على العدوان على اليمن.