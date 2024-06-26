تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الايراني بالوكالة وبوتين

العالم-ايران

واكد مخبر، خلال الاتصال عصر اليوم الاربعاء، إن توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بشأن نقل الغاز الروسي إلى إيران يعد خطوة كبيرة لترسيخ العلاقات بين البلدين و اجراء مؤثر في اطار التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ولفت مخبر إلى أنه مع تنفيذ هذه الخطة، ليس فحسب يتم تحقيق المصالح الاقتصادية للبلدين ، بل أيضا سيتم تحقيق مصالح المنطقة بأكملها، معربا عن تقديره لاهتمام الرئيس الروسي بإتمام هذه الاتفاقية.

ووصف الرئيس الايراني بالوكالة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين بأنها غير قابلة للتغيير، مشددا على أهمية المفاوضات ووجهات النظر المشتركة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية، معربا عن أمله في أن تؤدي جهود البلدين الى نتائج مناسبة لاحلال الاستقرار في المنطقة.

كما أدان مخبر في الاتصال الهاتفي الحادث الإرهابي الأخير في داغستان، وأعرب عن تعاطفه مع حكومة وشعب روسيا وأسر ضحايا هذه الجريمة.

من جانبه أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الاتصال عن ارتياحه لتوقيع المذكرة الاستراتيجية المشتركة لنقل الغاز بين البلدين، معتبرا هذه الاتفاقية بانها حدثا كبيرا في اتجاه تحقيق مصالح البلدين و تعزيز التعاون الثنائي وتصب في صالح الأسواق الإقليمية والدولية.

ووصف بوتين رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين بالمرضي، معتبرا بان تبادل الوفود الدبلوماسية يعد أفضل خيار لإرساء أسس تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت بأن التعاون الثنائي معها لا يبقى على الورق ويصل إلى مرحلة التنفيذ، معربا عن تقديره لجهود وجدية حكومة الشهيد رئيسي لتنمية وتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين ، متنميا للشعب الإيراني النجاح والشموخ في الانتخابات المقبلة.