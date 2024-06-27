تحذير واشنطن من حرب بلا نهاية وموقف حماس من اليوم التالي

العالم – خاص بالعالم

هل وصل موقف حماس للاحتلال وللأميركي معا بأن كل أفكار اليوم التالي وتركيبات البيت الداخلي يجب أن تكون فلسطينية؟

كيف يفهم توجيه واشنطن لغالانت بعدم الاستمرار في الحرب بلا نهاية واعتماد الدبلوماسية لصفقة التبادل وتهدئة جبهة الشمال؟

ما دلالات استعداد جيش الاحتلال لإنشاء فرقة جديدة تضم في صفوفها الحريديم في ظل النقص بعدد المقاتلين وحالة القلق بين صفوفهم؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، ومن القدس الخبير في الشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..