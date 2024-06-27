حزب الله يرد رداً مزلزلاً علی اعتداءات 'اسرائيل'

العالم - لبنان

رداً على استهداف الاحتلال الاسرائيلي مباني في بلدتي الخيام وكفرشوبا استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مباني يستخدمها جنود ‏الاحتلال في مستوطنات آفيفيم وإيفن مناحم والمطلة وأصابت المقاومة المباني إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا وأصابتها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها، وموقعي العاصي وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققت فيهما اصابات مباشرة.

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إعلام الاحتلال كشف عن الإبلاغ عن احتراق منزلين في مستوطنة المطلة بعد إطلاق خمسة صواريخ مضادة للدروع من لبنان ومبنی في مستوطنة أفيفيم مشيرا الى اندلاع حريق في الجليل الغربي قرب مستوطنة شلومي.

صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية حذرت من أن قواعد الجيش والصناعات الدفاعية والبنى التحتية ستكون هدفاً رئيسياً لصواريخ حزب الله الدقيقة والطائرات بدون طيار شديدة الانفجار معتبرة أن التقييمات المنطقية في النظام الأمني الاسرائيلي تؤكد هذه الأهداف.

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ونقلت صحيفة 'معاريف' العبرية عن رئيس مدرسة هسدير الدينية في حيفا 'إلياهو زيني' انتقاده لارتعاد الحكومة الإسرائيلية وهيئة الأركان العامة من فكرة دخول لبنان.

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وذكرت القناة 12 العبرية أنه في حالة نشوب حرب مع لبنان، لن يكون لدى سلاح الجو الاسرائيلي إمكانية تقديم مساعدة جوية لجميع القوات وفي كل حدث قتالي معتبرة أن التهديد الذي تواجهه الطائرات والمسيرات والمروحيات سيكون أكبر بكثير مما هو عليه في غزة وسيؤثر ذلك أيضاً على مهام الدعم الجوي القريب.