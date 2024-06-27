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وزير النفط الايراني:

اتفاق نقل الغاز الروسي الى ايران.. اخر تذكار دبلوماسي للشهيد رئيسي

اتفاق نقل الغاز الروسي الى ايران.. اخر تذكار دبلوماسي للشهيد رئيسي
الخميس ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط الايراني جواد اوجي ان الاتفاق الاستراتيجي لنقل الغاز الروسي الى ايران، هو اتفاق منقطع النظير في العالم ويمثل آخر تذكار لدبلوماسية الطاقة النشطة للشهيد رئيسي.

العالم _ ايران

وكتب اوجي اليوم الخميس في حسابه على منصة اكس: ان الاتفاق الاستراتيجي لنقل الغاز الروسي الى ايران، هو اتفاق منقطع النظير في احداث قفزة في نصيب ايران من تجارة الغاز في العالم واخر تذكار لدبلوماسية الطاقة النشطة للشهيد رئيسي.

واضاف انه اضافة الى توفير مصالح البلدين، فان هذا الحدث المهم، يعد خطوة جبارة لتحويل ايران الى مركز غازي في المنطقة.

يذكر انه في الايام الاخيرة من الحكومة الثالثة عشرة، وقعت وزارة النفط الايرانية مذكرة تفاهم مع روسيا لتحويل ايران الى مركز للغاز بالمنطقة، وهو اجراء جاء لتحقيق وعد اطلقه رئيس الجمهورية الشهيد السيد ابراهيم رئيسي.

وفي هذا الاطار، تم امس في طهران، التوقيع على مذكرة تفاهم بين ممثل الاتحاد الروسي ووزير النفط الايراني بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، يتم بموجبه توريد الغاز الروسي الى ايران.

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