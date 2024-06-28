انطلاق الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الـ14

العالم - ايران

ويتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين قرروا ان يكملوا السباق الانتخابي هم، محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان، بعد انسحاب مرشحين هما علي رضا زاكاني و امير حسين قاضي زادة هاشمي.

ويتم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية، فى مراكز الاقتراع ومن خلال تقديم بطاقة الهوية أو البطاقة الوطنية في الدوائر الانتخابية المحددة، على أن يكون من له حق الانتخابات يحمل الجنسية الإيرانية وأكمل الـ 18 عاما.

ويصوت نحو 61 ملیون شخص في 59 الف مركز اقتراع داخل إيران، وفي اكثر من 93 دولة، ما عدا كندا التي يقيم فيها حوالى 400 ألف إيراني، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية .

وتبدا عملية التصويت من الساعة 8 صباحا ولمدة 10 ساعات أي حتى الساعة 6 مساء وفقا للقانون. وإذا كانت هناك حاجة للتمديد، فسيتم الاعلان عن ذلك من قبل وزير الداخلية.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، وذلك بعد استشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.