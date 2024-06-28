الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد ادلاء صوته بالانتخابات ؛

قائد الثورة : ديمومية ومكانة الجمهورية الاسلامية رهن بحضور الشعب

قائد الثورة : ديمومية ومكانة الجمهورية الاسلامية رهن بحضور الشعب
الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

ادلى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الامام الخميني وفي الصندوق رقم 110 ، في الدقائق الأولى من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة .

العالم ايران

وحث قائد الثورة الاسلامية الناخبين على الاقبال بأعداد كبيرة قائلا: يوم الانتخابات هو يوم سرور وسعادة لنا نحن الإيرانيين ، إن الحضور الجماهيري الملحمي وزيادة عدد الناخبين هو حاجة أكيدة للجمهورية الإسلامية، وديموميتها وتماسكها وكرامتها ومكانتها في العالم رهن بحضور الشعب.

ولفت سماحته الى انه لا مبرر للشك والترديد في المشاركة بالانتخابات وقال: إنها مهمة سهلة ولها نتائج مهمة. لماذا يتردد الناس في القيام بشيء لا يتطلب مالا وجهدا ووقتا وضغطا وله فوائد كثيرة.

وتابع اية الله خامنئي قائلا: قوام وديموية الجمهورية الإسلامية رهن بحضور الشعب، ومن أجل إثبات أصالة الجمهورية الإسلامية ومصداقيتها فإن حضور الشعب واجب وضروري.

وختم سماحته تصريحاته المقتضبة بالقول : اسأل الله تعالى أن يقدّر الاختيار الأفضل والأنفع لهذا الوطن وأن تكون الأعوام القادمة جيدة ومواتية ويرضى الناس عن اختيارهم.

روابط ذات صلة

بدء انتخابات الرئاسة الايرانية خارج البلاد

انطلاق الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الـ14