قائد الثورة : ديمومية ومكانة الجمهورية الاسلامية رهن بحضور الشعب

العالم – ايران

وحث قائد الثورة الاسلامية الناخبين على الاقبال بأعداد كبيرة قائلا: يوم الانتخابات هو يوم سرور وسعادة لنا نحن الإيرانيين ، إن الحضور الجماهيري الملحمي وزيادة عدد الناخبين هو حاجة أكيدة للجمهورية الإسلامية، وديموميتها وتماسكها وكرامتها ومكانتها في العالم رهن بحضور الشعب.

ولفت سماحته الى انه لا مبرر للشك والترديد في المشاركة بالانتخابات وقال: إنها مهمة سهلة ولها نتائج مهمة. لماذا يتردد الناس في القيام بشيء لا يتطلب مالا وجهدا ووقتا وضغطا وله فوائد كثيرة.

وتابع اية الله خامنئي قائلا: قوام وديموية الجمهورية الإسلامية رهن بحضور الشعب، ومن أجل إثبات أصالة الجمهورية الإسلامية ومصداقيتها فإن حضور الشعب واجب وضروري.

وختم سماحته تصريحاته المقتضبة بالقول : اسأل الله تعالى أن يقدّر الاختيار الأفضل والأنفع لهذا الوطن وأن تكون الأعوام القادمة جيدة ومواتية ويرضى الناس عن اختيارهم.