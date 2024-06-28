محلل:لهذا السبب..الانتخابات الإيرانية ربما تتجه نحو جولة ثانية

العالم – خاص بالعالم

وقال مصدق بور للعالم خلال التغطية الإخبارية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية إنه حسب استطلاعات الرأي، لن يحصل أي من المرشحين الأربعة، وهم قاليباف، وبزشكيان، وجليلي، وبور محمدي، على النسبة المطلوبة (50 بالمئة زائد واحد) لحسم نتيجة الانتخابات في الجولة الأولى.

وأضاف أن التقارب في نسبة التصويت للمرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية سيجعل الانتخابات تذهب إلى جولة ثانية.

هذا، وتتواصل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة في مختلف أنحاء إيران وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج وسط إقبال حاشد.



وانطلقت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد. ويحق لأكثر من واحد وستين ميلون شخص المشاركة في الانتخابات لاختيار أحد المرشحين الأربعة محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومصطفى بور محمدي. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع 59 ألفا داخل البلاد، وثلاثمئة وأربعين في الخارج، موزعة على اكثر من 95 دولة.