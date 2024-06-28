لحظة بلحظة مع نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14

العالم – إيران

وانطلقت في ايران عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة 28 يونيو 2024 بحضور 61,452,321 ناخباً مؤهلاً داخل البلاد وخارجها لانتخاب الرئيس التاسع لإيران.



وفي هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية، تمت الموافقة على 6 مرشحين، وهم مسعود بزشكيان، ومصطفى بورمحمدي، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، وسيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، من قبل مجلس صيانة الدستور، ولكن قبل بدء التصويت. انسحب كل من قاضي زاده وزاكاني معلنين عدم مواصلتهم المنافسة الانتخابية.

وجرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في 60 ألف مركز اقتراع داخل وخارج البلاد، وذلك على اثر استشهاد آية الله سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفاقه في حادث طيران في 30 مايو الماضي.

وسيطلعنا مراسلو قناة العالم المتواجدين حاليا في مقر هيئة الانتخابات بوزارة الداخلية على نتائج هذه الانتخابات لحظة بلحظة.

تغطية خاصة لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة لحظة بلحظة

الساعة 00:00 | انتهاء عملية التصويت وبدء فرز الأصوات في المراكز المنتشرة في جميع أنحاء البلاد