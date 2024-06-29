تفاصيل غريبة في سلوك بايدن خلال تجمع حاشد بعد المناظرة

العالم _ الاميركيتان

وكتب راغ على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "وقف جو بشكل محرج ويبدو تائها تماما خلف زوجته في تجمع انتخابي في رالي بولاية نورث كارولينا، بعد أدائه الكارثي في المناظرة، من هو الرئيس الحقيقي هنا؟".

وأرفق رجل الأعمال المنشور بفيديو من الحدث، يقف فيه بايدن وفمه مفتوحا قليلا ومع نظرات تائهة لأكثر من 10 ثوان، بينما تلقي زوجته خطابا.

بدوره، أكد بايدن أمام أنصاره عزمه على مواصلة خوض السباق الرئاسي رغم أدائه السيئ في المناظرة التي خاضها في وجه منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن أمام تجمع لأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية "لم أعد أسير بسهولة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أتكلم بطلاقة كما كنت أفعل سابقا، لم أعد أناظر بالجودة السابقة نفسها، لكنني أعلم كيفية قول الحقيقة".

وقال أيضا "لم أكن لأترشح مجددا لو لم أكن مؤمنا من كل قلبي بأنني قادر على تأدية هذه المهمة".

وشدد بايدن على أن "ترامب أكبر تهديد لهذه الأمة. إنه تهديد لحريتنا. إنه تهديد لديمقراطيتنا. إنه حرفيا تهديد لكل شيء تدافع عنه أمريكا".