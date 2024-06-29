الشاباك: قرارات الاستيطان الجديدة قليلة الفائدة وضررها الدولي كبير

العالم _ الاحتلال

واضافت صحيفة "اسرائيل هيوم" ان رئيس الشاباك قال في اجتماع الحكومة المصغرة إن العقوبات لم تمنع السلطة الفلسطينية من العمل ضد "إسرائيل".

ی‍ذكر ان هيئة البث الإسرائيلية قالت يوم الجمعة ان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق يوم الخميس، على خطة لسموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.

وتهدف هذه القرارات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد "إسرائيل" في المحاكم الدولية.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية بقرار الكيان الإسرائيلي "شرعنة" 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما دانت الأردن القرار واعتبرته "تحديا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي".

وقالت حماس إن إقرار المجلس الوزاري الأمني توسيع الاستيطان في الضفة الغربية هو إعلان عملي من حكومة الاحتلال بالمضيّ في خطط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.