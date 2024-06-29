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7 مرشحين يخوضون غمار الانتخابات الرئاسية الموريتانية + فيديو

السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

نواكشوط (العالم) 2024.06.29 – يدلي الناخبون في موريتانيا بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد أو تجديد الثقة في الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني، في ثامن انتخابات رئاسية تشهدها البلاد.

العالم موريتانيا

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وستستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء.

وقد دخلت البلاد منذ فجر أمس الجمعة مرحلة الصمت الانتخابي، حيث اختتم جميع المرشحين حملاتهم الدعائية.

وإضافة إلى الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني يتنافس في هذه الانتخابات ستة مرشحين آخرين، أبرزهم رئيس حزب 'التجمع الوطني للإصلاح والتنمية' حمادي ولد سيدي المختار والناشط الحقوقي بيرام الداه ولد اعبيدي.

وفي حديث مباشر أوضحت مراسلتنا في نواكشوط الزميلة فاطمة الزهراء حمود إلى أن المأمورية الجديدة للرئيس الموريتاني تدوم خمس سنوات.

وأوضحت أنه قائمة المرشحين تضمنت 7 أسماء، وهم كل من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" بامامادو بوكاري، ومعهم النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، إلى جانب رئيس "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" بيرام الداه اعبيدي.

ولفتت إلى أنه وخلال الحملة الانتخابية کان السباق محتدما بین الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ومرشح حزب تواصل بيرام الداه اعبيدي بالإضافة إلى العيد ولد محمدن ولد امبارك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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