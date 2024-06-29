الإنتخابات الرئاسية في إيران

العالم – باختصار

عدد من يحق لهم التصويت 61,452,321 مؤهلا داخل البلاد وخارجها لانتخاب الرئيس التاسع لايران.

أتت الانتخابات الرئاسية المبكرة اثر استشهاد اية الله رئيسي ورفاقه في حادث تحطم مروحية في يونيو الماضي.

جرت الانتخابات الرئاسية المبكرة في 58,640 مركز اقتراع داخل البلاد و 344 مركزا في الخارج.

أفادت نتائج الإنتخابات بتقدم المرشح مسعود بزشكيان يليه المرشح سعيد جليلي.

وفق قانون الانتخابات في ايران إذا لم يحصل أي مرشح على 50% بالإضافة الى صوت واحد فسيتم إجراء جولة اعادة بين المرشحين الأعلى بالنتائج في الخامس من يوليو / تموز المقبل.

قائد الثورة الاسلامية آيه الله السيد علي خامنئي أدلى بصوته في حسينية الإمام الخميني (قدس سره).

أكد سماحته أن بقاء الجمهورية الاسلامية وديمومتها وسمعتها في العالم رهن بمشاركة الشعب.

الإنتخابات الرئاسية شهدت إقبالا ملحوظا ما دعا السلطات الى تمديد عملية الاقتراع عدة مرات.



خبراء: كل عملية سياسية تعتبر فرصة لارسال الشعب الايراني رسالته الى الخارج والداخل.

أهم رسالة في هذه الإنتخابات هي أن النظام الاسلامي يستمد قوته من الشعب وليس من الخارج.



هذه الممارسة الديمقراطية تمنح الجمهورية الاسلامية حصانة ضد الأعداء.

إنتخابات منتظمة وهياكل ديمقراطية، هكذا هو المشهد السائد في الجمهورية الاسلامية منذ عام 1979.

تنفرد إيران على مستوى المنطقه بحفاظها على مسار العملية الديمقراطية عبر إنتخابات شعبية.

حافظت الانتخابات الايرانية على التعددية السياسية بوجود تنافس كبير بين المرشحين من مختلف الاطياف.

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