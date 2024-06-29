جامعة الدول العربية تعلن موقفها الجديد بشأن حزب الله

العالم- لبنان

وجاء ذلك في تصريح متلفز لزكي على قناة القاهرة الإخبارية، عقب زيارته العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح زكي أن القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بـ"الإرهابي"، مما أدى إلى قطع التواصل معه. لكنه أشار إلى توافق الدول الأعضاء على عدم استخدام هذه الصيغة، مما أتاح إمكانية التواصل مع الحزب.

يذكر أن الجامعة قد صنفت حزب الله كـ"منظمة إرهابية" في مارس/آذار 2016، لكن القرار قوبل بتحفظات من لبنان والعراق.

أول لقاء منذ أكثر من 10 سنوات

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أمس الجمعة، عن زيارة زكي إلى بيروت ولقائه مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله، محمد رعد، وهو أول لقاء من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات.

وشملت الزيارة أيضا اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العميد جوزيف عون، بحسب بيان الجامعة العربية.

وركزت المحادثات على احتواء التصعيد في جنوب لبنان مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى مناقشة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان المستمر منذ أكثر من 19 شهرا.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين حزب الله كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة. اللبناني.

ويربط حزب الله وقف القصف بإنهاء كيان الاحتلال عدوانه المدمر في غزة، والذي أسفر عن نحو 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.