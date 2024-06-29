السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حمدان: لاجديد في مفاوضات وقف العدوان حتى الآن

حمدان: لاجديد في مفاوضات وقف العدوان حتى الآن
السبت ٢٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، أسامة حمدان،الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل على النحو الحالي وعلى المجتمع الدولي التحرك بسرعة  و على المجتمع الدولي التحرك لسرعة فتح معابر قطاع غزة ونجدد على ضرورة الإسراع بفتح معبر رفح.

العالم- فلسطين

وقال أسامة حمدان: الموقف الحقيقي لرئيس حكومة الكيان لا يزال يتسم بالتهرب من استحقاقات مقترح صفقة التبادل ونحن نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلوم كبير على تحميل حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق.

وأضاف حمدان: لا جديد حقيقيا في مفاوضات وقف العدوان وما ينقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق الضغوط على حماس.

وقال حمدان: جاهزون للتعامل بجدية مع أي صيغة تضمن وقفا كاملا ونهائيا لإطلاق النار وإعادة أبناء شعبنا لديارهم ونؤكد بإصرار أن حرب التجويع لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبنائنا المرابطين في غزة.

يتبع..

روابط ذات صلة

بالفيديو..حزب الله يدك موقع بركة ريشا الإسرائيلي

كتائب القسام تدك قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية