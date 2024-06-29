حمدان: لاجديد في مفاوضات وقف العدوان حتى الآن

العالم- فلسطين

وقال أسامة حمدان: الموقف الحقيقي لرئيس حكومة الكيان لا يزال يتسم بالتهرب من استحقاقات مقترح صفقة التبادل ونحن نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلوم كبير على تحميل حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق.

وأضاف حمدان: لا جديد حقيقيا في مفاوضات وقف العدوان وما ينقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق الضغوط على حماس.

وقال حمدان: جاهزون للتعامل بجدية مع أي صيغة تضمن وقفا كاملا ونهائيا لإطلاق النار وإعادة أبناء شعبنا لديارهم ونؤكد بإصرار أن حرب التجويع لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني المجاهد وأبنائنا المرابطين في غزة.

يتبع..