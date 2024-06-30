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السوید تبيع أراض لها بـ'تكلفة فنجان قهوة'!.. لهذا السبب

السوید تبيع أراض لها بـ'تكلفة فنجان قهوة'!.. لهذا السبب
الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

عرضت مدينة سويدية على الراغبين شراء 29 قطعة أرض بسعر زهيد للغاية لا يتعدى تكلفة فنجان قهوة وتبدأ بواحد كرونة سويدي للمتر المربع الواحد في مدينة تبعد 200 ميلا عن العاصمة ستوكهولم.

العالم - منوعات

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن مدينة يوتنا الواقعة جنوب غربي العاصمة ستوكهولم، قررت بيع 29 قطعة أرض بأسعار تبدأ من واحد كرونة سويدي (9 سنتات أمريكية) للمتر المربع الواحد.

وأشارت في تقريرها إلى أنه بإمكان المشترين المحظوظين أن يبنوا منزل أحلامهم عليها للعيش أو للاحتفاظ به لقضاء العطلات، حيث لا يتطلب الأمر أن يكون الشخص مقيما في السويد أو أن يلتزم بالإقامة فيها.

وبرر عمدة المدينة يوهان مانسون أسباب هذه الخطو بأن المسألة مزيج من الانكماش الاقتصادي وتراجع عدد السكان في الأرياف.

وأضاف: سوق الإسكان بطيء جدا في منطقتنا وفي السويد بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود القليل من الركود، لذلك أردنا إنعاش السوق".

وتابع: "نشهد أيضا انخفاض معدل الولادات وارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان، لذا يتعين علينا أن نفعل شيئا، ونجلب المزيد من الناس إلى هنا".

ووصف الوضع بأنه "استثنائي ويتطلب إجراءات استثنائية.. لذلك قمنا بالخطوة".

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