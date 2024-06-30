قيادي بالجهاد: الاحتلال حقق اخفاق استراتيجي بغزة

العالم - خاص العالم

واضاف هيثم ابو الغزلان في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان ما تبثه فصائل المقاومة من اصابات وقتلى الصهاينة وما يعترف به الاحتلال او بجزء منه، هو جزء من عملية الاخفاق الاستراتيجي الذي بات يعترف به كيان الاحتلال نفسه.

وتابع ان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال ان حماس لا يمكن هزيمتها وما يقصده هو المقاومة لان المقاومة فكرة لا يمكن هزيمتها، بالتالي ذلك يعطي مؤشر ان جيش الاحتلال الذي لم يعد يحقق اهداف عسكرية وميدانية في قطاع غزة وبات يصطدم بالمستوى السياسي الذي يعمل على ادامة الحرب، وان لم تكن هناك اهداف تتحقق على هذا الصعيد.

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