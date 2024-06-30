الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي بالجهاد: الاحتلال حقق اخفاق استراتيجي بغزة

الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي هيثم ابو الغزلان ان المقاومة الفلسطينية وضعت الاحتلال الاسرائيلي ضمن اخفاق استراتيجي.

العالم - خاص العالم

واضاف هيثم ابو الغزلان في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان ما تبثه فصائل المقاومة من اصابات وقتلى الصهاينة وما يعترف به الاحتلال او بجزء منه، هو جزء من عملية الاخفاق الاستراتيجي الذي بات يعترف به كيان الاحتلال نفسه.

وتابع ان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال ان حماس لا يمكن هزيمتها وما يقصده هو المقاومة لان المقاومة فكرة لا يمكن هزيمتها، بالتالي ذلك يعطي مؤشر ان جيش الاحتلال الذي لم يعد يحقق اهداف عسكرية وميدانية في قطاع غزة وبات يصطدم بالمستوى السياسي الذي يعمل على ادامة الحرب، وان لم تكن هناك اهداف تتحقق على هذا الصعيد.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاحتلال يكثف غاراته على الشجاعية في اليوم الـ268 من حرب غزة

قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

جيش الإحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال غزة