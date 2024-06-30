غضب في المغرب عقب رسو سفينة صهيونية في ميناء طنجة

العالم - المغاربية
موريتانيا:
انتخابات وسط تجاذبات سياسية واجهزة الأمن تتوقع حدوث أعمال شغب بعد اعلان النتائج.
المغرب:
غليان شعبي بعد الكشف عن رسو سفينة تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في ميناء طنجة.
ليبيا:
سلاح المليشيات يعيد نذر الفوضی الی غرب ليبيا وانقسام سياسي يغذي التوتر الامني في البلاد.
تونس:
ترقب لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية في تونس وتكهنات حول ترتيبات الاستحقاق المقبل.
الجزائر:
اعتراضات بشأن الانتخابات وآجال جمع التوقيعات تضغط علی المرشحين ومطالب بتمديد المهلة.
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