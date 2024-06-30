غضب في المغرب عقب رسو سفينة صهيونية في ميناء طنجة

الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

العالم - المغاربية

موريتانيا:

انتخابات وسط تجاذبات سياسية واجهزة الأمن تتوقع حدوث أعمال شغب بعد اعلان النتائج.

المغرب:

غليان شعبي بعد الكشف عن رسو سفينة تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في ميناء طنجة.

ليبيا:

سلاح المليشيات يعيد نذر الفوضی الی غرب ليبيا وانقسام سياسي يغذي التوتر الامني في البلاد.

تونس:

ترقب لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية في تونس وتكهنات حول ترتيبات الاستحقاق المقبل.

الجزائر:

اعتراضات بشأن الانتخابات وآجال جمع التوقيعات تضغط علی المرشحين ومطالب بتمديد المهلة.

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