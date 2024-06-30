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المغاربية..

غضب في المغرب عقب رسو سفينة صهيونية في ميناء طنجة

الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج المغاربية الضوء علی الانتخابات الرئاسية في موريتانيا والغضب في المغرب عقب رسو سفينة صهيونية والاعتراضات حول الرئاسيات الجزائرية والمستجدات السياسية في تونس والتوتر الامني في ليبيا.

العالم - المغاربية

موريتانيا:

انتخابات وسط تجاذبات سياسية واجهزة الأمن تتوقع حدوث أعمال شغب بعد اعلان النتائج.

المغرب:

غليان شعبي بعد الكشف عن رسو سفينة تابعة لكيان الاحتلال الاسرائيلي في ميناء طنجة.

ليبيا:

سلاح المليشيات يعيد نذر الفوضی الی غرب ليبيا وانقسام سياسي يغذي التوتر الامني في البلاد.

تونس:

ترقب لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية في تونس وتكهنات حول ترتيبات الاستحقاق المقبل.

الجزائر:

اعتراضات بشأن الانتخابات وآجال جمع التوقيعات تضغط علی المرشحين ومطالب بتمديد المهلة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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