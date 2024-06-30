شاهد.. حماس تكشف حقيقة تقدم مسار مفاوضات الهدنة

العالم - خاص العالم

لا تقدم في محادثات وقف اطلاق النار في قطاع غزة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما أعلنت عنه حركة حماس.

القيادي في الحركة أسامة حمدان أكد إنه لا يوجد أي تطور جديد حقيقي في مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة المستمر للشهر التاسع على التوالي، لافتا إلى أن ما يتم نقله عن مسؤولين في الإدارة الأميركية يهدف فقط لممارسة ضغط على حماس، لكنه أكد في ذات الوقت أن الحركة مستعدة للتعامل بجدية مع أي صيغة تضمن وقفا دائما لاطلاق النار.

في غضون ذلك تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. تناول مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب بيان لحماس.

كما تلقى هنية اتصالا هاتفيا أخر من رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، تناولا فيه تقييم مسار المحادثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار ومعطيات التوصل إلى الاتفاق.

وكان موقع أكسيوس الإخباري الاميركي قد افاد بأن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى في مسعى لإبرام الاتفاق.

ولم تثمر جهود مماثلة للدول الثلاث في التوصل بعد إلى هدنة أخرى رغم اجتماعات متكررة بين واشنطن والقاهرة والدوحة. يأتي هذا فيما يواصل كيان الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة بدعم أميركي أسفر عن سقوط اكثر من مئة واربعة وعشرين ألف شهيد وجريح وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.