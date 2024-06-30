بالصورة.. أطول دراجة هوائية في العالم

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ويشير المهندس إيفان شالك (39 سنة) المشارك في تصميم وصنع هذه الدراجة، إلى أنه فكر منذ طفولته بهذه المسألة بعد أن قرأ عن ذلك في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبعد مرور سنوات قرر تحقيق هذه الفكرة التي تعيش معه منذ طفولته، ولكنه أدرك أنه لن يتمكن من تحقيقها بوحده. لذلك طلب من أشخاص من قريته يشاركونه هذه الفكرة مساعدته في تحقيقها.

ويقول: "كان الهدف هو تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول دراجة في العالم. ولتحقيق ذلك، أخذنا عند صنع دراجتنا، في الاعتبار جميع قواعد موسوعة الأرقام القياسية".

وقد أمضى المهندسون حوالي أربع سنوات في صنع هذه الدراجة، وبعد ذلك عرضوها للجمهور.

وقد أكد أعضاء لجنة كتاب غينيس للأرقام القياسية أن دراجة إيفان وأصدقائه هي الأطول في العالم.