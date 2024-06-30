سموتريش يكشف عن "نكبة جديدة" لإحباط الدولة الفلسطينية!

العالم - الإحتلال

وبعد يومين من قرار الحكومة بتنظيم مستوطنة أفيتار، وصل سموتريتش، مع رئيس مجلس السامرة يوسي داغان، وعضو الكنيست تسفي سوكوت ورئيسي حركة ناشالا دانييلا فايس وتسفي إليمالك شرباف، إلى مستوطنة أفيتار حيث كان يتواجد. استقبلهم السكان بالغناء والعناق الدافئ، مرددين"أفيتار ليس مجرد منازل، بل هو أيضًا فكرة".

وحذر خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون من تداعيات القرارات الأخيرة التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بشأن تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في ما يعرف بمناطق "B"، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وشرعنة العديد من البؤر الاستيطانية فيها، واصفين إياها بأنها "نكبة جديدة".

حيث صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء الخميس الماضي، على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحائها، وعقوبات أخرى على مسؤولين فلسطينيين، بحسب ما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في بيان صدر عنه.

وتضمنت القرارات نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

وفي مقابل ذلك، قرر الكابينت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار(مايو) بعد خصم 40 % منها (رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وحصة قطاع غزة)، وتمديد الموافقة لمدة 3 أشهر لتعامل البنوك الصهيونية مع البنوك الفلسطينية بالآلية الحالية.

وتعد المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية أخرى.

يذكر ان بؤر الاستيطان الخمس "تقع في مواقع استراتيجية" في الضفة الغربية، وهي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس شمالي الضفة، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامتان على أراضي رام الله والبيرة وسط الضفة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة، والبؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل، فضلاً عن "طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا للاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة".