مسؤول صهيوني يهدد باستخدام سلاح "يوم القيامة"!

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ووفقاً للموقع العبري فإن هذه الشركة تنتج صواريخ “أريحا” التي لديها المقدرة على حمل رؤوس نووية.

وأضاف “كاتز”:”لدينا سلاح يكسر المعادلة، الأميركيون والبريطانيون والألمان يساعدوننا في الجانب الاستخباراتي ومساعدتهم مهمة، وإذا كان هناك خطر وجودي فلدينا سلاح يوم القيامة”.

وتعتبر شركة صناعة الطيران والفضاء الإسرائيلية من الشركات المسؤولة عن انتاج عدد من الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي كالطائرات النفاثة والمروحيات العسكرية والطائرات المسيرة إضافة للصواريخ والأقمار الصناعية.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 268 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

في المقابل يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 670، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 318 قتيلاً سقطوا خلال المعارك البرية داخل غزّة.