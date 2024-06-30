نتنياهو ودرعي يوقعان شهادة وفاة "إسرائيل"

العالم - الإحتلال

وكتب غيلات في مقاله : "على شهادة وفاة "إسرائيل" سيوقع كما يبدو، آجلا أم عاجلا، بنيامين نتنياهو وشريكه في الفساد الحكومي آرييه درعي. واضاف "توجد لدينا شهادة ميلاد لــ"إسرائيل"، ما اسماه وثيقة الاستقلال، التي وقّع عليها من بين آخرين ديفيد بن غوريون، وستكون لدينا شهادة وفاة سيوقع عليها اللذان سيدمرانها .. نتنياهو ودرعي".

وأضاف: هذا سيكون إرث هذين الجشعيْن للأموال وغيرها، وحفّاري القبور الموهوبين اللذين في ما اسماه "دولة" عادلة كانا سيتشاركان زنزانة، ينشغلان مؤخرا بإعداد مراسم الدفن الرسمية ولا يتوقفان لحظة. هما يقومان بمهاجمة أي حارس يقف في طريقهما، ويدمّران كل شيء جيد.



وتابع غيلات: "ما زالا يتنازلان بشكل متعمد عن المخطوفين في غزة ".



وقال الكاتب إن نتنياهو ودرعي، يدمران الهيكل الثالث علنا، في وضح النهار، وبفخر وابتسامات كما لو أن تل ابيب قد تحولت نهائيا إلى ملكيتهما الخاصة، والسرقة الكبرى لخزينة العامة".

وكان استطلاع للرأي أجرته قناة عبرية، أظهر أن نحو ثلثي الإسرائيليين يؤيدون اعتزال بنيامين نتنياهو من الحياة السياسية، وألا يترشح لولاية جديدة في منصب رئيس الوزراء.



ومنذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أعقبها عدوان شنه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، انخفضت شعبية نتنياهو بشكل حاد، وفقا للعديد من استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل إعلام عبرية، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة.



