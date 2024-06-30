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البعد الاستراتيجي لاتفاقات التطبيع الماضي والمستقبل

الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

فتحت قناة العالم نافذة علی "اتفاقات التطبيع" من خلال برنامجها الاسبوعي "نوافذ.

العالم - نوافذ

كان المطلوب اخراجه من دائرة العداوة وجعله ذا سيادة ومكانة اقليمية عظيمة، كان المطلوب تطبيع وجوده في الوعي السياسي العربي، بكي وعي وسردية مزيفة تمهيداً لدفن القضية الاساس، قضية فلسطين.

هو التطبيع مع الكيان الغاصب الذي تسعی حكومات عربية وغربية لتطويع الشعوب وتكييفهم معه.

وجاء طوفان الاقصی لينفض غبار عقود من سياسات تضليل وتشويه لاستكمال بيع فلسطين وانتزاع حق أهلها في استردادها والعودة اليها وهذا ما عبرت عنه شعوب العالم قاطبة ولتغدو فلسطين اليوم حاضرة في كل محفل وعاصمة حول العالم.

واستضافت قناة العالم الاستاذ لقمان أبوزيد وهو استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية ومختص في الادارة الاستراتيجية، والكاتب السياسية والاعلامي زاهر أبوحمدة لبحث موضوع هذه الحلقة من برنامج نوافذ.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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