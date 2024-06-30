النواب الأمريكي يقلص المساعدات للأمم المتحدة ويدعم "إسرائيل"!

العالم - الأميركيتان

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد بأن موافقة مجلس النواب تمت على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتا مقابل 200 صوت.

ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 7ر51 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضا قدره 6ر7 مليار دولار عن المستوى الحالي.

ويتضمن مشروع القانون أيضا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم كيان الإحتلال الإسرائيلي، الذي سيحصل على مساعدات بقيمة 3ر3 مليار دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.