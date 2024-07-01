"المقاومة في العراق" تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في إيلات "أم الرشراش"

العالم-العراق

وقالت "المقاومة في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين 1 يوليو هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات" المحتلة".

وأضافت في البيان أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسير.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها "مستمرة في دك معاقل الأعداء".

وتتبنى "المقاومة في العراق" قصف مناطق في الاراضي المحتلة وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لجيش الاحتلال.