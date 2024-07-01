الاحتلال يستهدف المقاومين بقصف منازل المدنيين في نورشمس

العالم _ مراسلون

وجاء ذلك بعد قصف جوي استهدف أحد المنازل في حي المنشية لتنفيذ عملية اغتيال لمقاومين بعد فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه في الاقتحامات البرية المتكررة للمخيم.

بعد انتشال أشلاء الشهيد سعيد جابر أحد المستهدفين في هذا القصف وهو أحد مقاتلي كتيبة طولكرم ،شيع الاهالي جثمانه وسط تخوفات من اقتحام يباغتهم يسرق الاحتلال خلاله جثمانه كباقي المطلوبين الشهداء لجيش الاحتلال.

جند الله من جنين الى طولكرم ظهروا بصورة واحده ملتحمين كالجسد الواحد بملامح تتعطش للثأر لايصال رسالة للاحتلال مفادها ان المقاومة لا تنتهي بقصف او اغتيال او تخريب.

أدى الفشل الاسرائيلي في مواجهة الحالة المقاومة المسلحة في مخيم نورشمس الى تنفيذ قصف جوي استهدف منازل الآمنين الفلسطينيين بذريعة قتل مقاومين وهذا ما ينذر بتفجر الاوضاع في الضفة الغربية.