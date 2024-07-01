اليوم 269 على العدوان.. مجازر تتواصل والمقاومة تظهر استعدادها للرد

العالم-فلسطین

واستشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة. فيما نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديدا لورشة تصنيع أسلحة في أثناء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي يرتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 43 شهيدا و 111 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى37877 شهيد و86969 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واعلنت وزارة الصحة بغزة ان جميع المشافي شمال غزة مهددة بالخروج عن العمل نتيجة نقص الوقود.

وأكدت ان ما لديها من مخزون يكفي ل 48 ساعة وهو ما يشمل مشفى العودة ايضا.

غزة والشمال

ويتواصل اجتياح حي الشجاعية شرق مدينة غزة لليوم الخامس مع استمرار الاحتلال بتفجير المنازل والقصف المدفعي الذي طال سوق البسطات.

وقصفت الطائرات عدة منازل في شارع المنصورة.

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" النار في محيط سوق البسطات بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات شملت أحياء مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين جراء استهداف تجمع للمواطنين بالقرب من مسجد الإيمان بحي الصبرة جنوب مدينة غزة ، الشهداء هم الضابط في الدفاع المدني ناجي اللبان "ابو اسلام" ونجله مع مواطن ثالث.

واصيب عدد من المواطنين إثر انفجار قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على محيط مسجد المجمع الإسلامي بحي الصبرة بمدينة غزة.

وانتشل مسعفون ثلاثة شهداء من الشقة السكنية التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشيخ رضوان، وتعود لعائلة "راجح".

جنوب القطاع

وفي رفح نسف جيش الاحتلال ينسف مبنى سكنيا في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح.

وأعتقل الاحتلال عددا من سكان المنطقة في توغل مفاجيء .

كما اعتقل جيش الإحتلال عدد من الشبان ومنهم عناصر تأمين المساعدات في محيط معبر كرم ابو سالم ومنطقة المطار شرق رفح ، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

واحرق جنود الاحتلال مسجد العودة ودمروا ميدان النجمة وسط مدينة رفح.

واستشهد ٣ مواطنين بقصف الاحتلال تجمع للمواطنين على مفرق موراج شمال المدينة.

وسط القطاع

وقصفت المدفعية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأغارت طائرة إسرائيلية على المسجد الكبير الذي استهدفته سابقا في مخيم البريج بوسط قطاع غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة وشاح في ذات المخيم.