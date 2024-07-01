الاحتلال يعتقل 16مواطنا على الأقل من الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش لعدة مناطق وقرى وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت خلالها عددا من المواطنين.

وأضاف مراسل العالم ان الاحتلال اعتقل 16 فلسطينيا على الاقل من انحاء الضفة الغربية، ليصل عدد المعتقلين في الضفة الى نحو 9465 منذ السابع من اكتوبر.

يذكر انه استشهد قائد كتيبة طولكرم سعيد عزت جابر، واصيب آخرون جراء قصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.