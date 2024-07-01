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الاحتلال يعتقل 16مواطنا على الأقل من الضفة الغربية

الإثنين ٠١ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأحد وحتّى صباح اليوم الإثنين، 16 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طالبة في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة دهم وتفتيش لعدة مناطق وقرى وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت خلالها عددا من المواطنين.

وأضاف مراسل العالم ان الاحتلال اعتقل 16 فلسطينيا على الاقل من انحاء الضفة الغربية، ليصل عدد المعتقلين في الضفة الى نحو 9465 منذ السابع من اكتوبر.

يذكر انه استشهد قائد كتيبة طولكرم سعيد عزت جابر، واصيب آخرون جراء قصف جوي اسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

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