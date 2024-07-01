شاهد.. كيف إفرج الاحتلال عن 55 أسيرًا من غزة بينهم طبيبان؟

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل "العالم" في خانيونس جنوبي قطاع غزة، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ ثلاثة أشهر بالإفراج عن الأسرى الذين اعتقلهم خلال فترة العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن هؤلاء الأسرى دون أي اتفاق، وإنما بناءً على عدم وجود أي تهم موجهة بحقهم، سواء كانوا ينتمون إلى أي من فصائل المقاومة الفلسطينية أو شاركوا في هجوم يوم السابع من أكتوبر ضمن معركة طوفان الأقصى، وذلك بعد إكمال التحقيقات معهم.

وأشار مراسل "العالم" إلى أن كيان الاحتلال بين الفينة والأخرى يفرج عن مجموعة جديدة من المعتقلين خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد التعذيب والمعاناة الكبيرة داخل سجون الاحتلال.

وقال مراسل "العالم" إن جيش الاحتلال أفرج اليوم الاثنين عن عدد من الأسرى الغزيين، بينهم مدير مستشفى الشفاء في غزة، محمد أبو سلمية، واستشاري العظام في مستشفى غزة الأوروبي، بسام مقداد.



وأكد 'أبو سلمية' في أول تصريحات بعد الإفراج عنه، أن وضع سجون الاحتلال مأساوي وصعب جدا، وأن الأسرى يمرون بظروف صعبة للغاية، لم يمروا بها سابقا. من جهتها نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مكتب وزير الحرب يوآف غالانت قوله إنه لم يكن على علم بقرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، وذلك بعد انتقادات إسرائيلية طالت قرار إطلاق سراحه.

ونوه مراسل العالم إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسرى الغزيين ما زالوا يتواجدون في سجون الاحتلال وسط حالة إنسانية مأساوية، ومنهم كبار في السن ومرضى ومبتورة أطرافهم، ويتعرضون لأنواع التعذيب مثل الضرب واستخدام الكلاب البوليسية وعدم وجود أي رعاية صحية.