مراسل العالم: الاحتلال يقصف مناطق عديدة بجنوب لبنان

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل العالم في جنوب لبنان ان تصعيد كبير بدأ في جبهة جنوب لبنان مع شمال فلسطين المحتلة منذ فجر اليوم بسلسلة من الغارات الكبيرة التي شنها طيران الاحتلال مستهدفا من خلالها بلدة البياضة القريبة من الناقورة.

واضاف مراسل العالم ان غارة اسرائيلية اخرى استهدفت المنطقة الواقعة بين مارون الراس وبلدة عيترون.

وتابع مراسل العالم ان جيش الاحتلال استهدف بلدة بليدا بغارة تم وصفها بالاعنف حيث أدت الى تدمير عدد كبير من المنازل وسط البلدة.

واكد ان غارات الاحتلال استهدفت بلدتي رب ثلاثين وكفركلا ايضا جنوبي لبنان.

ونوه مراسل العالم الى ان غارات الاحتلال تأتي في ظل الإرباك والهستيريا الذي اصيب بها الاحتلال خاصة بعد العمليات النوعية التي شنتها المقاومة الاسلامية يوم امس.

يذكر انه أصيب 9 إسرائيليين، امس الأحد، جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، وسقطت في الجولان السوري المحتل.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه شَنَّوا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مُستهدفةً مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها، وأصابوها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة.‏