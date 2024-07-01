القبض على قيادي في داعش بدير الزور

العالم-سوريا

وعن تفاصيل تنفيذ العملية ذكر المركز الإعلامي أنه "في عملية نوعية خاصة نفذتها وحدات حماية المرأة YPJ وقوات سوريا الديمقراطية"قسد" في دير الزور، حيث أتمت مهمتها بنجاح، من خلال إلقاء القبض على الإرهابي محمد البخيت الملقب بأبو غامد، والذي كان يمارس أعمالاً إرهابية منذ فترة طويلة".



"أبو غامد"، الذي ينحدر من منطقة الشحيل بدير الزور انضم إلى الجيش الحر عام 2011، مع بداية التغيرات في الشرق الأوسط، وأخذ مكانه في صفوف الجيش الحر على مستوى قيادة اللواء، حيث عمل بنشاط في إعزاز وحلب وإدلب، كما حارب أيضاً ضد وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب في منطقة اليعربية، وأخذ مكانه في الهجمات ضد المقاتلين بشكلٍ مباشر. بالإضافة إلى ذلك، لعب أبو غامد المتزعم في تنظيم داعش الارهابي دوراً بارزاً في أعمالٍ إرهابية داخل المنطقة وفي تركيا منذ سنوات.



ونوه البيان أنه "بعد تحرير منطقة دير الزور من مرتزقة داعش، عاد المرتزق أبو غامد إلى منطقة الشحيل، وشكّل مع متزعم آخر للمرتزقة يدعى إبراهيم الهفل لواء ثوار البو جامل، ويقوم هذا التشكيل التابع للتنظيم بأعمال تحريضية بهدف إثارة التوتر والفتن بين أهالي المنطقة وقوات قسد، وكذلك استشهد على يده العديد من المقاتلين، بالإضافة إلى تدمير معدات عسكرية وغيرها العديد من الجرائم".



وألقي القبض عليه "في 26 حزيران الجاري، أثناء عبور المرتزق "أبو غامد" سراً من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري إلى منطقة الشحيل بدير الزور للعمل على تحريض أهالي المنطقة وخاصة العشائر، ضد قوات قسد وإثارة القلق والرعب وزعزعة الأمن والاستقرار الموجود في المنطقة، من قبل مقاتلات وحدات حماية المرأة في عملية نوعية خاصة".