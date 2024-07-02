بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"

العالم - فلسطين

وجاءت مزاعم نتنياهو، أثناء لقاء مع متدرّبي كلية الأمن القومي، استعرض فيه سير القتال في قطاع غزة، والسياسة والنشاط الصهيوني في مختلف الجبهات، وخاصة الجهة الشمالية، وكل التحديات الأمنية التي تواجه "إسرائيل".

واستعرض نتنياهو ما وصفه بـ"الإنجازات الكبيرة" لقوات الاحتلال، خاصة في قطاع غزة.

ودعا نتنياهو المتدرّبين إلى "مواصلة عملهم بعزم من أجل أمن إسرائيل، تمهيداً لدمجهم في مناصب رئيسية في الجهاز الأمني".

وأضاف: "لقد عُدت أمس من جولة في فرقة غزّة (في جيش الاحتلال)، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جداً للقتال الذي يجري في رفح. نحن نتقدّم إلى نهاية مرحلة القضاء على جيش حماس.. وسيكون هناك استمرار لضرب فلوله المتبقّية".

واختتم تصريحاته بالقول: "نحن على جبهة واسعة جداً، وأنا مقتنع أنه من خلال الدمج بين قواتنا، في جيش الاحتياط والجيش النظامي... والأذرع الأمنية يمكننا هزيمة أعدائنا".

وفي وقت سابق حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، من "مستنقع" وحرب استنزاف طويلة في قطاع غزة، إثر بدء جيش الاحتلال قبل أيام قليلة معركة جديدة في حي الشجاعية شرق القطاع، في وقت يواصل فيه عملياته بمدينة رفح، جنوبيّ غزة.