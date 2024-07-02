المرحة الثالثة للعدوان على غزة وتصاعد معارضة نتنياهو

العالم _ مع الحدث

- ماذا يعني استمرارها بناءا على معلومات استخبارية تخفف عن الجيش ثقة للخسائر الكبرى في الميدان والتي تشتد في رفح والشجاعية تحديدا؟

- هل ينجح الاحتلال في هذه العمليات حتى تعجز حماس عن اعادة بناء قدراتها العسكرية بحسب رئيس الاركان ومعلومات عن استمرار العمليات لأسابيع؟

- كيف ستواجه المعارضة خطط نتنياهو في ادارة الحرب ومطالبتها باسقاط الحكومة وتحديد موعد للانتخابات؟

- على ما تدل حالة الاسرى الفلسطينيين المفرج عنهم لاسيما مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية وما تعرض له من تعذيب وتبادل الاتهامات بين الاجهزة المسؤولة عن اطلاق سراحه؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين والباحث السياسي محمد فارس جرادات.

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