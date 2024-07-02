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سرايا القدس تبث مشاهد تفجير آليات "إسرائيلية" برفح

الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد من تفجير مقاتليها عددا من العبوات الناسفة في آليات عسكرية "إسرائيلية" جنوب غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وتضمنت مشاهد السرايا لقطات من عملية رصد ميداني لقوات الاحتلال وآلياته، ومن ثم تحركها باتجاه موقع الكمين، وصولا إلى تفجير العبوات بالآليات العسكرية المتقدمة.

وبعد تفجير العبوات، أظهرت اللقطات أيضا تراجع دبابة “ميركافا 4″، قبل أن يقصف مقاتلو سرايا القدس القوات الإسرائيلية المتموضعة وقوات الإسناد المتقدمة نحو الكمين بقذائف الهاون.

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ومنذ 6 مايو/أيار الماضي، يشن جيش الاحتلال الصهيوني هجوما بريا واسعا على رفح، مما أجبر أكثر من مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، وسط تلميحات "إسرائيلية" بقرب إنهاء العملية في المدينة الحدودية مع مصر.

ودأبت فصائل المقاومة على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد قوات الاحتلال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية الواسعة في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كبدت جيش الاحتلال خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير وإعطاب مئات الآليات العسكرية.

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