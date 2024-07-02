المندوب الصيني بمجلس الأمن: الوكالات الإنسانية صارت هدفا مشروعا 

العالم - خاص بالعالم

وخلال الجلسة المنعقدة الثلاثاء، أعربت منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة سيغريد كاغ عن قلقها بشأن الأوامر جديدة بالإخلاء منطقة خان يونس.



وقال سيغريد كاغ منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة:"لقد تم تهجير أكثر من مليون شخص مرة أخرى، وهم يبحثون يائسين عن المأوى والأمان هناك اليوم مليون وتسعمئة الف شخص نزحوا في جميع أنحاء غزة، أشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أوامر جديدة بالإخلاء صدرت في منطقة خان يونس'.



بدوره أشار المندوب الصيني فو تسونغ الى استهاف الاحتلال للوكالات الإنسانية واصفا اياها بالأهداف المشروعة وأن قرار رقم الفين وسبعمئة وعشرين لم يحدث ويجب التحقيق في ذلك.



وقال فو تسونغ المندوب الصيني بمجلس الأمن:"الكارثة الإنسانية في غزة من صُنع الإنسان، استثمار بعض الدول في رصيف عائم كان فشلا آخر ذريعا،

الوكالات الإنسانية صارت هدفا مشروعا في غزة وجرى استهداف مقرات الأونروا مرارا، مئات العاملين في المجال الإنساني قُتلوا بغزة وهذا وضع غير مسبوق في التاريخ، قرار المجلس رقم الفين وسبعمئة وعشرين اعتمد توسيع المساعدات لكن هذا لم يحدث وعلينا التحقيق في ذلك.

أما المندوب الجزائري بمجلس الأمن عمار بن جامع شدد على ضرورة العمل فورا على وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال عمار بن جامع مندوب الجزائر بمجلس الأمن:"أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يعيق دخول المساعدات الإنسانية اللازمة للحياة، أن أزمة الغذاء بغزة بسبب سياسة المحتل في تجويع الأهالي. أن هدف الاحتلال الدفع بأهل غزة خارج وطنهم".



كما قالت ممثلة الولايات المتحدة أن ست وتسعين بالمئة من سكان غزة يعانون مع صعوبة وصول المساعدات الإنسانية فيما دعا المندوب الفرنسي بمجلس الأمن إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في غزة بشكل عاجل.

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