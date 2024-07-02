الصحة العالمية: إيران تتمتع بنظام قوي للرعاية الصحية

العالم – إيران

وأكد "جعفر حسين" خلال مشارکته الاجتماع التاسع والعشرون لأعضاء مجموعة الخمسة (إيران وأفغانستان وباكستان والعراق وطاجيكستان)، على الدور الخاص لهذه المجموعة في تعزيز التعاون الإقليمي وضمان صحة شعوب الدول الأعضاء في هذه المجموعة.

وأعلن عن الاهتمام الخاص الذي توليه منظمة الصحة العالمية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتحسين المنظمات الصحية والعلاجية.

وأضاف: لحسن الحظ، تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنظام الرعاية الصحية القوي، وجامعات للعلوم الطبية ذات قدرة عالية، والعديد من المستشفيات المجهزة بالمعدات الطبية المتقدمة.

واستطرد قائلا: إن دمج التعليم الطبي في الخدمات الصحية، ووجود نظام شبكة الرعاية الصحية في جميع أنحاء إيران، وجهود الحكومة لتطوير الخدمات والبنية التحتية، تعتبر من أهم أسباب تقدم إيران في المجال الصحي، على الرغم من فرض الحظر الجائر علیها.

وأضاف: لحسن الحظ شهدنا مؤخرا افتتاح 800 مشروع بناء في مجال الصحة والمستشفيات التي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية 1800 سرير في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك المناطق المحرومة والحدودية، لتحسين حصول أفراد المجتمع على خدمات الرعاية الصحية، وهو إجراء قيم.