مشاهد جديدة تبثها 'القسام' لعمليات استهداف جنود الإحتلال برفح

العالم - فلسطين

ونشر الإعلام العسكري في "كتائب القسام" مقطع فيديو، يظهر "لحظة استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور القتال بمدينة رفح، ووضع عبوة متفجرة داخل دبابة إسرائيلية ما أدى إلى انفجارها".

وفي عمليات أخرى أظهر مقطع الفيديو عناصر "كتائب القسام" تقصف آليات عسكرية إسرائيلية في مواجهات مباشرة.

وتواصل "كتائب القسام" في قطاع غزة، التصدي للتوغلات البرية، واستهداف التموضعات العسكرية الإسرائيلية، حيث نشرت لقطات من عملية قنص جندي إسرائيلي وسقوطه على متن آلية عسكرية، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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هذا وأعلنت في وقت سابق، أنها استهدفت دبابتين من طراز "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الغربي برفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة رصد هبوط مروحيات للإجلاء.