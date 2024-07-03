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بعد تسعة أشهر من العدوان على غزة..

شاهد.. أزمة العديد والعتاد في جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

جيش الاحتلال يفقد قدرة الردع في الميدان، وأزمة النقص في العديد والعتاد تتعمق، والجنود يهربون من القتال إلى خارج الكيان، والوات آب بات الوسيلة للبحث عن متطوعين في الجيش.

العالم- انقلاب الصورة

مع كل الدعم الغربي والأميركي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد ما يقرب من تسعة أشهر على العدوان المتواصل على قطاع غزة، وبعد ان تفاخر الكيان كثيرا بجيشه الذي أطلق عليه العديد من الصفات إلى أن الوقائع تقول بشكل واضح وصريح أن هذا الجيش أصابه الوهن والإرباك والعجز وفشل غير مسبوق في تحقيق أي من الأهداف المرفوعة.

لكن نتنياهو المتكابر والمتعجرف لا زال يرى في هذا الجيش الروح المعنوية والقتالية التي رأها في جنود جيش الاحتلال في رفح وقال بإن هذه الروح القتالية سنخلص الأسرى وسنعيد الإسرائيليين إلى الجنوب والشمال وسنقضي على المقاومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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