شاهد.. أزمة العديد والعتاد في جيش الاحتلال الإسرائيلي

العالم- انقلاب الصورة

مع كل الدعم الغربي والأميركي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد ما يقرب من تسعة أشهر على العدوان المتواصل على قطاع غزة، وبعد ان تفاخر الكيان كثيرا بجيشه الذي أطلق عليه العديد من الصفات إلى أن الوقائع تقول بشكل واضح وصريح أن هذا الجيش أصابه الوهن والإرباك والعجز وفشل غير مسبوق في تحقيق أي من الأهداف المرفوعة.



لكن نتنياهو المتكابر والمتعجرف لا زال يرى في هذا الجيش الروح المعنوية والقتالية التي رأها في جنود جيش الاحتلال في رفح وقال بإن هذه الروح القتالية سنخلص الأسرى وسنعيد الإسرائيليين إلى الجنوب والشمال وسنقضي على المقاومة.

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