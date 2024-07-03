مصر.. تغييرات حكومية طارئة

العالم – باختصار

مصطفى مدبولي قدم تشكيلة حكومته الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



تغييرات كبيرة طالت حوالي 70% من وزارات الحكومة السابقة وشملت القطاعات الاقتصادية الاساسية.

التغييرات الوزارية الجديدة طالت وزارات المالية والزراعة والصناعة والكهرباء والنفط والدفاع.



الحكومة الجديدة شهدت استحداث وزارة جديدة هي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.



وزارة الخارجية من الوزارات التي طالها التغيير مع تعيين بدر عبد العاطي خلفا لسامح شكري.



كامل الوزير الذي تسلم حقيبة النقل في الحكومة السابقة سيشغل أيضا منصب نائب رئيس الحكومة.



التغيير الوزاري الكبير يأتي في ظل أزمة اقتصادية صعبة تعيشها مصر في الفترة الأخيرة.



مصر تشهد إنخفاضا في قيمة الجنية منذ فترة حيث تقترب من 50 جنيه للدولار الواحد.

من المشاكل الكبيره التي تواجهها الحكومة الجديدة أزمة الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود.



إرتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى المصريين من التحديات الكبرى امام الحكومة الجديدة.

هذه المشاكل ألقت بثقلها على الشارع، حيث بدأت تخرج مطالبات بإيجاد حدود للأزمه الإقتصادية.

مراقبون يعتبرون أن الحكومة الجديده سوف تكون في سباق مع الوقت من أجل تجنب الأسوأ.

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