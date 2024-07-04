شاهد آخر إستطلاعات الرأي حول الإنتخابات الرئاسية الإيرانية

العالم _ إيران تنتخب

مرکز ايسبا للاستطلاعات الذي یعد من أكثر مراكز الاقتراع موثوقية في البلاد، نشر احدث استطلاع له بعد اجراء المناظرة الثانیة بین المرشحیْن، یتحدث هذا الاستطلاع عن تقدم بزشکیان بنسبة 49.5% بالمئة عن جلیلی الذي حاز علی 43.9 % .

وبحسب هذا الاستطلاع یکون الفرق بینمها 5.6 بالمئة، اما في مایتعلق بنسبة المشارکة فاشار استطلاع ركز ايسبا الی تقدم 45% من الناخبیین الایرانیین الی صنادیق الاقتراع.

هذا كان فيما یتعلق باستطلاعات الرأي، لکن سنتناول هنا بعض الاخبار والارقام المتعلقة بیوم الاقتراع، البدایة من نزاهة الانتخابات، فبحسب قانون الانتخابات في إيران، يمكن لكل مرشح أن يكون له ممثل واحد كمراقب في المجالس التنفيذية للمدينة والإدارة وفروع التصويت الثابتة والمتنقلة، ويتم تقديم هؤلاء الممثلين من قِبَل المرشح المعني من بين المتطوعين ويمكنهم التواجد في الأماكن المذكورة حتى نهاية التصويت والفرز أيضاً، ومن أجل مزيد من الشفافية ستستضيف وزارة الداخلية والمقر المركزي للانتخابات ممثلي عن مرشحين.

اما فیما یتعلق بالاستعدادات اللوجستیة فتم تخصيص ثمانیة وخمسین الفا وستمئة و اربعین فرعًا في جميع أنحاء البلاد لاستقبال الناخبين الإيرانيين للتصويت.

وخارج إيران، تم ستفتح مئة وثمانیة وثلاثین بعثة دبلوماسية في تسعة و تسعین دولة دولة، لاقتراع الإيرانيين في الخارج.

ويحق لما لا يقل عن واحد وستون مليوناً و اربعمئة و اثنین و خمسین ألف شخص التصويت داخل البلاد وخارجها.

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