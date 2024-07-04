الموساد يعلن موقف تل ابيب من رد حماس بشأن المفاوضات

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مرة اخرى تتجه الانظار الى مسار التفاوض بشأن تبادل الاسرى ووقف العدوان على غزة، فبعد الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة حول البند المتعلق بوقف دائم للحرب، والانسحاب من القطاع، بادرت حركة حماس الى تسليم ردها للوسطاء، مشددة على أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية.

واوضحت أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر ومع المسؤولين الأتراك بهذا الشأن.

على المقلب الاخر سارع الموساد الإسرائيلي الى الاعلان أن تل ابيب تدرس رد حماس الذي تسلمته من الوسطاء.

بينما أكدت وسائل اعلام اسرائلية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رد حماس كان بناء يسمح بالتقدم، مشيرة الى أن هناك أرضية للمفاوضات.

لكن مرة أخرى يجد الاسرائيليون أنفسهم أمام مناورة جديدة من رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو لإفشال الصفقة الجارية كسابقاتها.

وفي هذا الصدد كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن مصادر أمنية عليا في تل ابيب تتهم نتنياهو وحلفاءه المتطرفين بالتعاون لتخريب أي فرصة لهدنة وصفقة جديدة، مؤكدة وجود خلاف بين المنظومة الأمنية والقيادة السياسية في الكيان الاسرائيلي بشأن التقدم نحو إبرام صفقة مع حماس

وعلى وقع هذه التطورات، خرج متظاهرون مناهضون للحكومة الاسرائيلية، وأغلقوا عدة طرق رئيسية في تل أبيب، فيما وجهت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذيرا لنتنياهو بأنه في حال لم يقبل الصفقة مع حماس، فإن الملايين سيخرجون إلى الشوارع.

وحول التعديلات التي قدمتها حماس على الورقة الاميركية الأخيرة، أكدت مصادر اعلامية أن ردها لا يمس القضايا الجوهرية، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين، واطلاق سراح ذوي الاحكام المؤبدة، مشيرة الى أن حماس أصرت على ضرورة الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، مع إبداء مرونة في معالجة البندين الثامن والرابع عشر بما يضمن استمرار المفاوضات حتى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.