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باقري: إيران باتت شريكا في صنع القرار بشنغهاي بمبادرة الشهيد رئيسي

باقري: إيران باتت شريكا في صنع القرار بشنغهاي بمبادرة الشهيد رئيسي
الخميس ٠٤ يوليو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني إن الجمهورية الاسلامية الإيرانية وبفضل مبادرة حكومة الشهيد رئيسي، باتت شريكا في صنع القرار في آلية شنغهاي السياسية – الأمنية الدولية.

العالم إيران

وكتب باقري في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: إن كنا حتى الأمس "زميلا" فقط للبلدان الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، فإننا أصبحنا اليوم وبفضل مبادرة حكومة الشهيد رئيسي "شريكا في صنع القرار" بين أعضاء هذه الآلية السياسية – الأمنية الدولية.

وأضاف أن مشاركة الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر عشية الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الدورة الـ24 لمؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان، هي تأكيد على حقيقة أن المشاركة الفاعلة في آليات هذه المنظمة، هو انتخاب إيران الاستراتيجي لتعميق دورها المؤثر والنهوض به في مجال التعددية القطبية.

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