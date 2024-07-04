باقري: إيران باتت شريكا في صنع القرار بشنغهاي بمبادرة الشهيد رئيسي

العالم – إيران

وكتب باقري في حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: إن كنا حتى الأمس "زميلا" فقط للبلدان الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، فإننا أصبحنا اليوم وبفضل مبادرة حكومة الشهيد رئيسي "شريكا في صنع القرار" بين أعضاء هذه الآلية السياسية – الأمنية الدولية.

وأضاف أن مشاركة الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر عشية الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الدورة الـ24 لمؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان، هي تأكيد على حقيقة أن المشاركة الفاعلة في آليات هذه المنظمة، هو انتخاب إيران الاستراتيجي لتعميق دورها المؤثر والنهوض به في مجال التعددية القطبية.