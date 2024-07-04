آيزنكوت: يجب استبدال "نتنياهو" بسرعة

العالم - الاحتلال

وقال الوزير السابق في مجلس الحرب "الإسرائيلي" غادي آيزنكوت إن بنيامين نتنياهو مقيد بمصالحه السياسية والشخصية.

وشدد أيؤنكوت على ضرورة استبداله بسرعة.

وكان آيزنكوت قال امس الخميس، إن كيان الاحتلال "في أقرب نقطة من إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس".

لكنه جدد الإعراب عن شكوكه في أن يقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة "إسرائيل هيوم" الاسرائيلية قبل اسبوع أكد آيزنكوت ايضا أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاشل وفي غياب القرارات قد يقود إسرائيل إلى مناطق خطيرة مثل السيطرة الدائمة على قطاع غزة ومثل هذه الخطوة هي خطر كبير على إسرائيل".

وأشار إلى أنه "من غير المناسب أن يستمر نتنياهو في منصبه بعد الهجوم الذي قادته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي".