رئيس الموساد إلى الدوحة لاستئناف محادثات هدنة غزة

العالم-الاحتلال

وقال المصدر طالباً عدم كشف هويته نظراً لحساسية المحادثات: إن «وفداً إسرائيلياً برئاسة ديفيد برنيع توجّه إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الرهائن، وسيلتقي رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لإجراء محادثات تهدف إلى تقريب الطرفين من التوصل إلى اتفاق في غزة».

من جهة أخرى، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الخميس بقرار تل ابيب إرسال وفد للتفاوض في شأن وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن «الرئيس بايدن ورئيس الوزراء ناقشا الجهود القائمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار وكذلك للإفراج عن الرهائن»، مضيفاً أن الجانبين «بحثا الرد الأخير لحماس»، و«قد رحّب الرئيس بقرار رئيس الوزراء السماح لمفاوضيه بإجراء محادثات مع الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين بهدف إنجاز الاتفاق».