جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة أخرين في معارك شمال ووسط قطاع غزة

العالم-الاحتلال

وقال المتحدث: "قتل جندي إسرائيلي من الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين في معركة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، أُصيب جندي احتياط من الكتيبة 8101 بجروح خطيرة خلال المعارك وسط قطاع غزة".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهیونیة تحت بند "سمح بالنشر"، إلى "مقتل الرقيب إيال ميمران 20 عاما مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، بالقرب من شمال قطاع غزة".

وأفاد المتحدث باسم الجيش أن قائد فصيل في كتيبة "روتم" التابعة للواء "غفعاتي"، قتل في معركة شمال قطاع غزة، وأضاف أن ضابطا وجنديا آخرين من كتيبة "روتيم" أصيبا بجروح خطيرة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن هذا هو الضابط الثاني برتبة "نقيب" الذي يعلن جيش الاحتلال عن مقتله بـ "نيران المقاومة الفلسطينية"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال، ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي، نحو 679، بينهم 325 قتلوا منذ بداية التوغل البري، حسبما اعلن الجيش.