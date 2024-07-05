بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج

العالم - ايران

وستبدأ الانتخابات الرئاسية في إيران أيضًا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 5 تموز/يوليو (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى قد جرت الجمعة الماضية بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، الا ان ايا منهم لم يستطع الحصول على الاغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات الى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا العدد الاكبر من الاصوات بزشكيان (10 ملايين و 415 الفا و 991 صوتا) وجليلي (9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا)