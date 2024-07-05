شاهد.. طوابير ممتدة أمام مراكز الاقتراع في إيران

العالم - خاص بالعالم

وتنطلق عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد. هذا ودعي أكثر من ستين مليون ناخب الى المشاركة في الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإيران من بين المرشحين بزشكيان وجليلي، اللذين تأهلا إلى جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. هذا وتجري عملية الاقتراع بالتزامن في داخل البلاد وخارجها.

وخلال الدورة الأولى، نال بزشكيان نحو اثنين واربعين ونصف في المئة من الاصوات مقابل اكثر من ثمانية وثلاثين في المئة لجيلي، وسط اقبال شعبي اقل من المتوقع وصل الى اربعين في المئة. ولذلك اكد كبار المسؤولين الايرانيين ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وقال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي: "هذه الانتخابات مهمة للغاية كما قلنا في السابق، في المرحلة الاولى من الانتخابات لم تكن مشاركة الشعب كما هو متوقع. ونتمنى في المرحلة الثانية ان تكون مشاركة الشعب قوية ومشرفة للنظام الاسلامي".

استحقاق لا يقتصر اهميته على الداخل، فالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية تلقى متابعة دقيقة في الخارج، إذ إن إيران هي القوة الوازنة في المنطقة التي في قلب الكثير من الاحداث الجيوسياسية.