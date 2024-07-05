فيديوخاص: قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الجولة الثانية

العالم - خاص بالعالم

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أهمية أن تكون لدى الشعب الإيراني إرادة وهمة لإنهاء المنافسة وانتخاب رئيس للبلاد.



وأعرب آية الله خامنئي عن أمله بأن يشارك أبناء الشعب الإيراني بكثافة في هذه الجولة، وأن تتكلل مشاركتهم باختيار المرشح الأصلح لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران.



هذا وأنطلقت عملية التصويت لانتخاب الرئيس الإيراني الرابع عشر عقب ادلاء قائد الثورة الإسلامية بصوته في جميع أنحاء البلاد عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد.

هذا ودعي أكثر من ستين مليون ناخب الى المشاركة في الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإيران من بين المرشحين بزشكيان وجليلي، اللذين تأهلا إلى جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. هذا وتجري عملية الاقتراع بالتزامن في داخل البلاد وخارجها.