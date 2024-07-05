سياسية اصلاحية: تباين الرؤى بين المرشحين يرفع نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية

العالم - خاص بالعالم

وأشارت ابتكار إلى أن الانتخابات الرئاسية جاءت نتيجة التضحيات الكبيرة للشعب الإيراني، داعية الشعب إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات. وأوضحت أن أحد أسباب المشاركة الشعبية الفعالة في الجولة الثانية هو تباين الرؤى بين المرشحين، خاصة أن أحدهم تعهد برفع الحظر عن الشعب الإيراني.

وأكدت ابتكار أن الرئيس الإيراني الجديد يجب أن يكون فعالاً في حل مشاكل الشعب، وكذلك في العلاقات مع دول الجوار وعلى المستوى الدولي، خاصة في دعم محور المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على استيفاء حقوق الشعب الإيراني ورفع مكانة إيران الدولية.

هذا ويواصل الايرانيون الادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة التي يتنافس فيها المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.



ودعي أكثر من ستين مليون ناخب الى المشاركة في الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإيران من بين المرشحين بزشكيان وجليلي، اللذين تأهلا إلى جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي منهما على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. هذا وتجري عملية الاقتراع بالتزامن في داخل البلاد وخارجها.

وخلال الدورة الأولى، نال بزشكيان نحو اثنين واربعين ونصف في المئة من الاصوات مقابل اكثر من ثمانية وثلاثين في المئة لجيلي، وسط اقبال شعبي اقل من المتوقع وصل الى اربعين في المئة. ولذلك اكد كبار المسؤولين الايرانيين ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.